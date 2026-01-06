東京・江東区の豊洲市場で５日、新春恒例の「初競り」が行われ、青森・大間産の２４３キロのクロマグロが歴代最高値の５億１０３０万円で競り落とされた。記録が残る９９年以降ではこれまで最高値だった２０１９年に記録した３億３３６０万円の約１・５倍となる取引価格。全国４６店舗に展開するすしチェーン「すしざんまい」を運営する「喜代村」が６年ぶりに一番マグロを落札した。その後、中央区の「すしざんまい本店」で解