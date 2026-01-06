◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（４日、オーストリア・インスブルック）インスブルックで伝統のジャンプ週間第３戦を兼ねた男子個人第１４戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１２８メートル）が行われ、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が合計２７６・５点で初優勝を果たした。日本勢のＷ杯勝利は１６人目。１回目に１３１メートルで首位タイにつけ、２回目も１２８メートルの好飛躍で２連勝中だったドメン・プレブツ（スロベニア）を抑