◆全国高校ラグビー第７日（５日・花園ラグビー場）京都成章３８―１９東福岡準決勝が行われ、京都成章（京都）は東福岡（福岡第１）を３８―１９で破り、５大会ぶり２度目の決勝進出を決めた。左膝のけがで花園出場を断念したＦＢ笹岡空翔（くうと）主将（３年）がチームを献身サポート。ハーフタイムのゲキに応えた選手たちは、後半４連続トライで突き放した。７日の決勝では初優勝をかけ、２０年度決勝で敗れた相手・