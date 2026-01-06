ＴＢＳ系朝の情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が６日、生放送された。午前６時の時報直前に総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーがあいさつ。そこで今年の初競りの一番マグロが過去最高値について「５億円を超える値段がついたというニュースがもちきりになっていますが、一番マグロがあれば二番マグロもあるということで、昨日の豊洲二番マグロはキロ単価１万円で２７５万円で落札された