2026年は「医療の値段」を2年ごとに見直す診療報酬改定の年に当たる。物価高騰や人件費の上昇で、病院の経営は軒並み悪化しており、医療界は例年にない大幅なプラス改定を政府に求めている。ただ、診療報酬の大幅な引き上げは保険料をアップさせ、働く人の手取りを減らすことになる。厚生労働省が公表した24年度の概算医療費は48兆円に達しており、改定率を1％引き上げるだけで、4800億円の増加となる。【写真】高市早苗首相と維