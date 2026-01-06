2025年シーズン、大谷翔平選手は2度目の右肘手術を経て、投手として再びマウンドに立ちました。6月には復帰早々、メジャーでの自己最速となる101.7マイル（約163.7キロ）を記録。30歳を越えてなお自身の球速を更新できるのは、驚異的としか言いようがありません。ただ投手としての復帰初年度ということもあり、2025年は試行錯誤の年だったのではないかと思います。本当の意味での「二刀流」復活は、2026年シーズンになると見てい