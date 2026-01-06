きょうは上空の寒気の影響で日本海側を中心に雪が続き、午前中を中心に北陸や北日本では雪の強まる所もありそうです。ただ、午後は雪の範囲が狭くなっていくでしょう。晴れる関東から西も寒さが戻り、北風が冷たく感じられそうです。北日本は厳しい寒さが続くでしょう。午前中は日本海側で雪が降りやすく、北陸や北日本では山沿いを中心に雪の強まる所もあるでしょう。なだれや、路面状況の悪化にご注意ください。ただ、次第に冬型