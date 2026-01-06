【ラ・リーガ】マジョルカ1−2ジローナ（日本時間1月5日／ソン・モイシュ）【映像】衝撃！“超危険タックル”が両足を刈り取った問題シーンマジョルカのMFセルジ・ダルデルが、両足を刈り取るような背後からのスライディングで相手選手を倒した。超危険タックルに、現地ファンが立ち上がって猛抗議している。日本時間1月5日のラ・リーガ第18節で、マジョルカとジローナが対戦。試合は1-2でジローナが勝利を収めている。その58分、