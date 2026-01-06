DeNA創業者の南場智子氏と、日本サッカー協会（JFA）会長の宮本恒靖氏が対談。人材育成からリーダーシップまで組織論を語り合った（取材・構成二宮寿朗・スポーツライター）。【画像】南場智子氏は横浜DeNAベイスターズのオーナー◆◆◆〈IT大手・DeNAの創業者で、横浜DeNAベイスターズオーナーの南場智子氏（63）は、地域密着のファンサービスで球団の黒字化に成功、人気球団に育て上げた。バスケットボール