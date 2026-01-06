気象台は、午前6時20分に、なだれ注意報を花巻市、北上市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ崎町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岩手県・花巻市、北上市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ崎町に発表（雪崩注意報） 6日06:20時点内陸では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。沿岸北部では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と