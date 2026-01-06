俳優の内田理央（３４）が昨年１２月２６日、都内で行われた１月６日スタートのテレ東系ドラマ「略奪奪婚」（火曜、深夜０・３０）の会見に共演の伊藤健太郎（２８）、中村ゆりか（２８）と出席した。「登場人物全員がヒール」とうたわれた略奪・復讐（ふくしゅう）劇で内田は、自身の演じる千春を「私とは全く正反対の性格」と分析し、役作りとして「暗い漫画や動画を見ていた。効果があったかは不明です」と笑った。伊藤演じ