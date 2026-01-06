1月12日（月）京都競馬場で行われる、第60回シンザン記念（G3・3歳オープン・芝1600m）の登録馬は下記の通り。アイビーステークス3着のモノポリオ、良血バルセシートなどクラシックを見据える期待馬が多数エントリー。【新馬/東京5R】良血モノポリオがデビューV…クロワデュノール弟は9着18頭がエントリーアルトラムス57.0エイズルブルーム55.0カクウチ57.0クールデイトナ57.0サウンドムーブ57.0サンダーストラック5