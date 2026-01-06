1月11日（日）中山競馬場で行われる、第42回フェアリーステークス（G3・3歳オープン・牝・芝1600m）の登録馬は下記の通り。混戦の牝馬重賞。枠順の有利不利もあり、紙一重な一戦。重賞実績のあるサンアントワーヌ、ブラックチャリスなど20頭がエントリー。【新馬/東京6R】ドレフォン産駒 サンアントワーヌがが4馬身差V20頭がエントリーアメティスタ55.0アーリーハーベスト55.0ヴァリスマリネリス55.0ヴィスコンテッサ55.