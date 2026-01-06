1月5日、京都競馬場で行われた大5Rで、タガノアルトゥーラに騎乗し1着となった吉村誠之助騎手が、JRA通算100勝を達成した。【ユニコーンS】吉村誠「馬が本当に強かった」カナルビーグルが東京ダービー優先出走権獲得「昨年より勝ちたい」レース後、吉村騎手は「100勝を達成できて嬉しいのですが、昨年内に決めたかったので少し複雑な気持ちです」と率直な心境を明かした。その上で、「昨年は非常に多くの馬に乗せていただきま