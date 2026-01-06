ミラノ・コルティナ五輪は６日で開幕まであと１か月に迫った。女子モーグルの柳本理乃（２５）＝愛知ダイハツ＝が５日までスポーツ報知の取材に応じ、初出場を狙う五輪で、里谷多英さん以来となる日本女子２人目のメダル獲得への思いを語った。世界選手権銀の冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝も２度目の五輪へ挑む。度重なる苦境を乗り越え、エース格に成長した。柳本は五輪へ「子どもの頃からの夢で、特別な舞台。前回大会で落