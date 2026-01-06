昨年大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（午後７時２０分）に初出場した歌手・ちゃんみな。その姿を番組公式ＳＮＳが公開し、反響を呼んでいる。紅白歌合戦の公式インスタグラムでは５日、「第７６回＃ＮＨＫ紅白＃ちゃんみな／ＮＧステキなパフォーマンスありがとうございました」とつづり、ちゃんみなの歌唱姿をアップした。タイツ衣装が話題となったちゃんみなだが、バックダンサーにかつがれ、あおむけで歌う