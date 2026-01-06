6日未明、愛知県豊川市のアパートの一室で、女性が首から血を流して倒れているのが見つかり死亡しました。警察が殺人事件として捜査しています。警察によりますと、5日午前0時過ぎ、豊川市御油町のアパートで「助けて」と女性の声で110番通報がありました。警察官が現場に駆け付けると、アパートの一室のリビングで住人とみられる30代くらいの女性が首から血を流して倒れているのが見つかり、病院に運ばれ