日本体育大学レスリング部の男子部員が下半身を露出したとして逮捕されていたことがわかりました。逮捕された男子部員は2025年12月末、神奈川・横浜市のコンビニで下半身を露出した公然わいせつの疑いがもたれています。違法薬物を使用していた可能性もあるということです。逮捕を受け、日体大は「誠に遺憾であり、厳正に対処する所存です」とコメントしています。