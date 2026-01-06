京都の東山七条にある｢ハイアット リージェンシー 京都｣。ホテルの近くには、京都国立博物館や三十三間堂などの名所があるので京都観光にも便利です。和の趣のある客室では、贅沢な寛ぎの時間を過ごせます。また、こだわりの朝食では洋食または和朝食が楽しめます。実際に宿泊してきたので、紹介していきます。京都観光の参考にしてみてください。 和の趣がある客室 今回宿泊したお部屋は、キング 1台のお部屋です