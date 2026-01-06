アメリカのトランプ政権に拘束され麻薬テロなどの罪に問われているベネズエラのマドゥロ大統領の初公判がニューヨークで開かれました。裁判所前から中継です。初公判は日本時間6日午前2時頃からおよそ30分間、こちらマンハッタンの連邦地裁で行われ、現在も世界中のメディアが裁判所前から報道しています。マドゥロ大統領は無罪を主張しました。マドゥロ氏と妻は麻薬テロやコカイン密輸など4つの罪で起訴されていて、アメリカメデ