◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権(5日、東京体育館)バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が5日に開幕。1回戦12試合が行われました。前回ベスト16まで勝ち上がった大分南(大分)が東海大相模(神奈川)に1-2、慶応義塾(神奈川)が川内商工(鹿児島)に0-2で敗北しました。7年ぶり4回目となる静清(静岡)は9年連続出場の鳥取中央育英(鳥取)に第2セット33-31の激闘を制し2-0で勝利しました。▽5日、1