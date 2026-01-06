今夜スタートするドラマチューズ！「略奪奪婚」(毎週火曜深夜24時30分)の会見に、主演の内田理央をはじめ、伊藤健太郎、中村ゆりかが登壇した。【動画】登場人物全員ヒール！どん底に落ちた男と女、復讐スパイラルサスペンス愛憎劇を演じる3人の関係は？長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…問題だらけで