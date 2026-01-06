目まぐるしく動く世界経済の中で、日本経済を持続的に成長させるにはどうすればよいか。官民挙げて変革を進める年としたい。トランプ米政権の関税政策により、2025年の世界経済は先行きが不透明な状況が続いた。自動車をはじめ、米国への輸出が多い日本企業も振り回された。東京株式市場の日経平均株価は4月に3万1000円を割り込む一方で、10月には史上初の5万円台に乗せた。日米両政府の交渉で、関税は当初の想定より引き