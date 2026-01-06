大分県内の自治体や多くの企業は5日、2026年の仕事始めを迎え、それぞれのトップが職員らを前に、新年の抱負やビジョンを語った。日田市役所での仕事始め式には、幹部職員約70人が出席した。椋野美智子市長は昨年を振り返り「総務企画部を創設したことで、予算や企画、メディアへの対応を一元化し、各部の連携協力が構築しやすくなった」と強調。今年の干支（えと）の午（うま）にちなみ「馬は古来より人と共に大地を駆け、重