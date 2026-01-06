正月連休が明けた5日、熊本県内の各自治体や多くの企業は仕事始めを迎えた。それぞれのトップは職員を前に新年の所感や抱負を述べ、業務を本格始動させた。木村敬知事は今年の1字に「尊」を掲げ、「県民を敬い、大切にするとの思いを込めた」と強調。課長級以上の職員約160人を前に「地下水、阿蘇の草原、文化や芸術なども、頑張って守ってきた県民のおかげ。歴史的経緯を含めて尊敬の念を」と訓示した。国内外の排外主義の広