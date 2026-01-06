佐賀商工会議所主催の新年賀詞交歓会が5日、佐賀市であり、地元政財界などから約550人が出席した。山田裕久会頭はあいさつで、物価高などの影響により「小規模事業者にとっては、依然として苦しい状況が続く」とし、「伴走支援を一層強化する」と述べた。同市中心部の活性化や産業用団地の整備などを挙げ「行政に寄り添いながら議論を重ねていく必要がある。県や佐賀市、他業界と対話し、将来に向けた共通認識を築いていきたい