県内の官公庁で5日、新年の仕事始め式が行われ、2026年が本格的に始動した。長崎市の事務始め式には市職員ら約170人が出席し、平和への願いや地域活性化への思いを新たにした。鈴木史朗市長は年頭あいさつで、被爆80年を迎えた昨年について「世界に向けて平和の尊さを発信した」と回顧。「81年を迎える今年も、被爆者からの平和のバトンを次の世代へしっかりと受け渡していく」と誓った。サッカーJ1昇格を果たしたV・ファーレ