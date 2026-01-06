長崎商工会議所の新年祝賀交歓会が5日、長崎市内のホテルで開かれ、地場企業の経営者ら約600人が参加した。森拓二郎会頭（十八親和銀行会長）は、あいさつで「地域が元気になる原動力は企業。稼ぐ力の強化に努める」と強調。「希望に満ちた飛躍の年に」と呼びかけた。森会頭は県内の景気動向について「緩やかな回復基調にあるものの、物価高騰などで先行きの不透明さが依然、強い」と分析。重要課題に人手不足対策を挙げ、デジ