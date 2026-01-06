佐賀県唐津市は5日、市の特産品や観光地の魅力を発信する「唐津観光大使」に、元プロレスラーの獣神サンダー・ライガーさんとボートレーサーの峰竜太さん（40）を任命した。2人は峰達郎市長から委嘱状を手渡された後、イカ漁で有名な呼子の業者が制作した大漁旗をバックにガッツポーズを決めた。レジェンドレスラーのライガーさんは福岡在住で、30年以上前から観光などで唐津を頻繁に訪れており、「第二のふるさと」と感じてい