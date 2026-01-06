年末年始の連休が明けた5日、佐賀県内の官公庁や企業で仕事始め式があった。県の式典は、佐賀市の県立佐賀城本丸歴史館で開催。山口祥義知事は今年注力する事業として、吉野ケ里歴史公園（神埼市、吉野ケ里町）内の宿泊・複合施設や、海洋プラスチック問題を世界に発信する啓発施設の開業に言及。「佐賀は伝統的にさまざまな美しいものを作ってきた」と述べ、「普遍的な価値が失われているならつくり直し、創造していく」と強