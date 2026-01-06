佐賀県と市町、若者支援などの民間団体の計117機関が「県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム（PF）」を設立した。苦しい状況にいる人が声を上げやすい社会にするため、官民がそれぞれの専門分野を超えて連携を強化する。孤独・孤立については、単身世帯の増加やインターネットの普及などで人とのつながりが薄くなり、誰もが陥りやすくなったとされ、対策推進法が2024年4月に施行された。これを受け県が民間団体にアンケー