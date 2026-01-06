ソフトバンクのドラフト2位・稲川竜汰投手（21）＝九州共立大、同3位の鈴木豪太投手（22）＝大商大＝ら支配下の4選手が5日、福岡県筑後市のファーム施設内にある「若鷹寮」に入寮した。大学野球部の友人が運転する車で到着した稲川は「やっと始まるんだなという気持ち」と意気込んだ。7日からは同施設で新人合同自主トレがスタートする。「早く同期のみんなで野球がしたい」と笑顔を見せた上で「新人王を狙っていけるように頑