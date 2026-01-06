ソフトバンクは5日、仕事始めに合わせて、みずほペイペイドーム内で鏡開きを行った。昨季はリーグ2連覇と5年ぶりの日本一を達成。城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）は「昨年と同じことをしていても戦えない。全く新しいチームをつくるつもりで取り組んでいる」と抱負を語った。今季は、福岡移転後初となるリーグ3連覇を目指す。和装で鏡開きに参加した城島CBOは「昨年が最高だったので今年は大変不安。11球