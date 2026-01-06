J1福岡が5日、福岡市内でチーム初練習を行い、約1時間パス回しなどで体を慣らした。新体制発表会も開き、柳田強化部長が2月開幕の百年構想リーグでの目標を「クラブ最高位の6位以上」と披露。堅守を維持しながら、昨年J1リーグで34得点にとどまった攻撃力の向上を目指す。金監督との契約解消を受けて後任を務める塚原暫定監督は「目の前の勝利に向かっていく姿は変わらない。そういった姿を見せられるように全力で頑張っていく