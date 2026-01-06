J2鳥栖は5日、佐賀県鳥栖市内で始動し、新体制を発表した。新たに13人が加入。今年J3の熊本から完全移籍したFW塩浜は「たくさん得点してチームの勝利に貢献できるように頑張る」と抱負を述べた。小菊監督は明治安田J2・J3百年構想リーグ優勝を第一の目標に掲げ「全員で競争しながら成長していく」と力を込めた。この日、18歳のFW新川が海外移籍を前提にチームを離脱することも発表された。移籍先などは今後公表する。下部組織