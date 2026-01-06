賜杯奪回に暗雲だ。大相撲初場所（１１日初日）を控えた５日、横綱審議委員会（横審）による稽古総見が東京・両国国技館で行われた。横綱大の里（２５＝二所ノ関）は横綱大関陣の申し合いには加わらず、格下の力士を相手に調整。先場所で痛めた左肩に不安を抱えるなか、大相撲解説者の舞の海秀平氏（５７＝元小結）は「１５日間、持つのかどうか」と指摘した。大の里が目前に迫る初日を前に、不安を露呈した。昨年１１月の九州