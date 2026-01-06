日本ハムのドラフト２位エドポロ・ケイン外野手（２２＝大阪学院大）が球界現役レジェンドからの「助言」を受け、早くも開幕一軍入りに意欲を燃やしている。エドポロは５日午後、実家のある大阪から１人で千葉・鎌ケ谷の二軍施設内「勇翔寮」に到着し入寮。７日から同地で始まる新人合同自主トレを前に「不安とかは何もない。やってやるぞ、という気持ちがあるだけです」と笑みを浮かべた。「とにかく頑張るだけなので。一日一