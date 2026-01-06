日本テレビ系バラエティ特番『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』が、12日(19:00〜)に放送される。(左から)萩本欽一、くまモン今回の応募総数は、880組。予選を勝ち抜いた出場者35組が、個性的なアイデアを生かして作品をゼロから作り上げる。最年少の4歳挑戦者は「サンマの水揚げ」を演じ、最年長の84歳挑戦者は「花」に仮装し社交ダンスを披露。その年齢差80歳が、「昭和」「平成」「令和」の世代をまたいで競い合う