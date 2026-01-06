【モデルプレス＝2026/01/06】女優の内田理央がこのほど、都内にて行われたテレ東系ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分〜／TVerにて見逃し配信・Prime Videoにて見放題独占配信）の記者会見に俳優の伊藤健太郎、女優の中村ゆりかと共に出席。内田が演じてみたい役柄を明かす場面があった。【写真】34歳美人女優、透け感ドレスで抜群スタイル際立つ◆内田理央、演じてみたい国民的アニメのキャラクター告白演じて