NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.32（+1.00+1.74%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は反発。米軍がベネズエラに侵攻し、マドゥロ大統領を拉致して連れ去った事件を受けて神経質な雰囲気が強まった。トランプ米大統領はベネズエラに親米政権を樹立し、米石油企業が中心として疲弊したベネズエラ石油産業を立て直す構えだが、楽観的にベネズエラの供給拡大を見通しにくく、買い戻しが優勢とな