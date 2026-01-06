【経済指標】 【米国】 ＊ISM製造業景気指数（12月）0:00 結果47.9 予想48.4前回48.2 【発言・ニュース】 ＊カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 ・労働市場は明らかに冷え込み、疑いの余地はない。 ・ただ、失業率は４．６％と極めて健全。 ・一方、インフレは依然として高過ぎる。 ・自身の最大の疑問は金融政策の引き締め度合い。 ・現時点で中立金利にかなり近いと推測。 ・インフレリスクは持続性