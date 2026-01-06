フジテレビ系の恋愛観察バラエティー番組「あいのりＡｓｉａｎＪｏｕｒｎｅｙ」シリーズに参加していたでっぱりんが、６日までに驚きのビフォーアフターを公開した。インスタグラムに「可愛くなりすぎてて自分でビビってる」とつづり、「中学生から１５年後のビフォーアフター」を画像で披露した。ツインテールで素朴な雰囲気の女子中学生が、メイクばっちりの美人ママに変ぼう。別人のような姿に自身でも「可愛すぎる２