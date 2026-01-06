球団創立90周年の節目の年だった2025年シーズンで、NPB史上最速リーグ制覇を果たした阪神が大盤振る舞いである。今オフの契約更改で、1億円突破プレーヤーが17人も誕生する見通しだ。スター選手の指標でもある「年俸1億円」は、これまで巨人（2005年）、ソフトバンク（2018、2025年）の14人が最多だったが、それを上回る。しかも、そのうちほとんどが生え抜き選手だ。藤川球児監督（45）政権下の阪神が、日本プロ野球界の中心に