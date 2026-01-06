日本ハムの作戦勝ち？6年ぶりとなる有原航平（33）の北海道日本ハムファイターズ帰還も「新庄マジック」と言っていいだろう。25年シーズン、14勝でパ・リーグ最多勝のタイトルを分け合った有原と伊藤大海（28）が先発ローテーションに並び立つ。北山亘基（26）、加藤貴之（33）、山崎福也（33）、達孝太（21）、細野晴希（23）、グーリン・ルェヤン（25）、金村尚真（25）……。来季、日本ハムは12球団最強の先発投手陣を持った