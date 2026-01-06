金融業界から初となる経団連会長の内定が報じられてから早1年。昨年5月に就任して以来、粛々と“経団連然とした発言”を続けてきたように見える筒井義信会長だが、財界からの評判は芳しくないようだ。大舞台・経済財政諮問会議では本来の主張を封印し、悪化する日中関係も大きな影となり……。2026年は、期待に応えられる1年となるか。（桜井燈／ジャーナリスト）【写真】トヨタの豊田章一郎氏から東レの榊原定征氏まで…歴代経