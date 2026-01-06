米国によるベネズエラ攻撃を協議する国連安全保障理事会の緊急会合＝5日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は5日、米国によるベネズエラ攻撃を協議する緊急会合を開いた。ベネズエラは攻撃を批判し同国のマドゥロ大統領の即時釈放を要求、米国は「合法的な法執行だ」と主張し、非難の応酬になった。各国から武力行使は国際法違反だとして懸念が示された一方、マドゥロ政権による人権侵害や