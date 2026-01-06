しおりなどとして使える「開運記念入場券」（資料：秩父鉄道）年のはじめに毎回ファン、特に撮り鉄に「お年玉」をくれるのが埼玉県の秩父鉄道だ。その心は、期間限定の「開運特別ヘッドマーク」。富士山、梅、破魔矢、絵馬をモチーフにした２種類のヘッドマークを製作。2026年１月12日まで、7500系と7800系それぞれ１編成に掲出する。２種類の「開運ヘッドマーク」（資料：秩父鉄道）ヘッドマークトレインのうち7500系は３両編成、