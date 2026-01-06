2026年１月５日に始動したFC東京。練習初日の囲み取材でもっとも印象に残った言葉を口にしたのは、18歳の新星・菅原悠太だ。 FC東京U-18からトップチームに昇格したMFは「将来の夢」を問われると“衝撃の回答”をしたのである。それを紹介する前に、まずは彼が置かれている立場を整理しておきたい。 高校１年からFC東京のトップチームに練習参加していた菅原は、先輩とのコミュニケーションに「不自由はない」そうで、