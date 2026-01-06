日本ハムの育成2位・横山（青森中央学院大）は、お気に入りの毛布を持参して入寮した。6歳上の兄が0歳の頃から使用し、引き継いだというウルトラマンの毛布で「生地とかボロボロだけど、自分にとっては一番寝心地が良いんです」と明かした。同郷青森出身で同学年の福島とは、八戸学院光星時代に対戦経験がある。「テレビとかで投げているのを見ていて凄いなと思っていた」と刺激を受け、「いろいろ助けてもらおうかな」と、