セルティックで確かな立場を築いた旗手怜央だが、安定感のなさが常に話題とされてきた。調子が良ければリーグ最高級のパフォーマンスを見せるが、そういったプレーを見せる機会が限られる――地元メディアがそう評したことは一度や二度ではない。今季のセルティックが、近年の黄金期が夢だったかのように不振にあえいでいるのは周知のとおりだ。これまで中盤の絶対的な主軸のひとりだった旗手にも、厳しい声が寄せられること